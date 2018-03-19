UÇAKTAKİ BATTANİYENİN ALTINDA SERVET BULDU! 293 BİN TL'Yİ İADE ETTİ
THY'de yer hizmeti personeli uçakta temizlik yaptığı sırada bir battaniyenin altında unutulan 293 bin TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu. Personel bulunan eşyayı yöneticilerine teslim etti.
Türk Hava Yolları'na yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) çalışanı, örnek bir davranışa imza attı. TGS'de çalışan Ahmet Kanat, Türk Hava Yolları uçağında temizlik yapıldığı sırada bir battaniyenin altında yüz binlerce TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu. Personel bulunan eşyayı tutanakla birlikte yöneticilere teslim etti.
BULUNAN EŞYA SAHİBİNE VERİLDİ
Kuveyt- İstanbul uçağında temizlik yapıldığı sırada koltuk üzerinde bulunan bir battaniyeyi kaldıran Ahmet Kanat isimli TGS personeli, 71 bin 420 Dolar, 2 bin 700 Euro, 40 Türk Lirası, 1 adet akıllı telefon ile 1 adet de kol saati buldu. Toplam değeri 293 bin TL değerindeki nakit para ile telefon ve kol saatini tutanakla birlikte yöneticilerine teslim etti. Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda Kanat'ın teslim ettiği uçak içi buluntu eşya sahibine verildi.
Kaynak: haberinburada
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