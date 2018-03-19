Altının Yükselişi Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Süper Ligde Seyirci Sayısı Resmen Patlama Yaptı
Ev Hayalleri Suya Düşünce Çatıya Çıkıp Eylem Yaptılar
Uçaktaki Battaniyenin Altında Servet Buldu! 293 Bin Tl'yi İade Etti
Son Dakika! Afrin'de Terör Örgütünün Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü
Çiftlik Bank'ta Fetö İzleri! 12 Milyon Liralık Arsa Ticareti Yapmışlar
Hollanda'ya Dönecek Misin? Diye Sordular, Kestirip Attı
Galatasaray, Nagatomo'nun Transferi İçin Düğmeye Bastı
Arkadaş Ziyaretinde Silahlar Konuştu: 1 Ölü
Çocuklar Hedefte, Sloganı İse Korkutucu: Cesur Ol, Seni Göremeyecekler
İstanbullu Güneşe Hasret Kalacak!
Onur, Tuba'yı Unutturacak Güzelle İlk Kez Görüntülendi
Aselsan Mühendisinin Ölümünde Yeni İfade: Boynu Kesikti, Hiç Kan Yoktu
Demet'le Yakalanan İş Adamından Ahlaksız Teklif
Afrin'i Temizleyen Mehmetçik, Pkk'nın 40 Yıllık Hayalini Bitirdi
Ankada'da Feci Kaza! Bir Aile Arabanın Altında Yok Oldu Gitti
Eski Bakan Hasan Celal Güzel, Hayatını Kaybetti
Acun Açıkladı! Kavgaya Karışıp Diskalifiye Olan İsim Survivor'da!
'önceliğimiz Oy Aldığımız Yerler' Demişti 24 Saat Sonra Düzeltme Geldi
Şehitler Gününde Terör Örgütüne Ağır Darbe!

Uçaktaki Battaniyenin Altında Servet Buldu! 293 Bin TL'yi İade Etti

UÇAKTAKİ BATTANİYENİN ALTINDA SERVET BULDU! 293 BİN TL'Yİ İADE ETTİ

THY'de yer hizmeti personeli uçakta temizlik yaptığı sırada bir battaniyenin altında unutulan 293 bin TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu. Personel bulunan eşyayı yöneticilerine teslim etti.

Tarih : 19 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Uçaktaki Battaniyenin Altında Servet Buldu! 293 Bin Tl'yi İade Etti(7/10)3

Türk Hava Yolları'na yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) çalışanı, örnek bir davranışa imza attı. TGS'de çalışan Ahmet Kanat, Türk Hava Yolları uçağında temizlik yapıldığı sırada bir battaniyenin altında yüz binlerce TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu. Personel bulunan eşyayı tutanakla birlikte yöneticilere teslim etti.

BULUNAN EŞYA SAHİBİNE VERİLDİ

Kuveyt- İstanbul uçağında temizlik yapıldığı sırada koltuk üzerinde bulunan bir battaniyeyi kaldıran Ahmet Kanat isimli TGS personeli, 71 bin 420 Dolar, 2 bin 700 Euro, 40 Türk Lirası, 1 adet akıllı telefon ile 1 adet de kol saati buldu. Toplam değeri 293 bin TL değerindeki nakit para ile telefon ve kol saatini tutanakla birlikte yöneticilerine teslim etti. Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda Kanat'ın teslim ettiği uçak içi buluntu eşya sahibine verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uçaktaki  Battaniyenin  Altında  Servet  Buldu  293  Bin  Tl  Yi  İade  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER