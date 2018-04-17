Kahramanmaraş Havalimanı'nda, Ankara seferini yapacak uçağa alınan yolcular, önce "Kapı arızası var" denilerek indirildi. Arıza giderildikten sonra uçağa alınan yolcular "Uçuş ekibinin mesaisi bitti" denilerek tekrar indirildi.

YOLCULAR ÖNCE "KAPI ARIZASI" SONRA "MESAİ BİTTİ" DENİLEREK İNDİRİLDİ

Kahramanmaraş Havalimanı'ndan, saat 06.00'da Ankara seferini yapacak uçağa alınan yolcular, koltuklarına yerleştikten sonra "Kapı arızası var" denilerek, indirildi. Arıza giderildikten sonra tekrar uçağa alınan yolcular, bu kez de "Uçuş ekibinin mesaisi bitti" denilerek, indirildi. Yolcular, uçaktan polisler tarafından indirildiklerini ve havalimanında 7 saat bekletilerek, mağdur edildiklerini söyledi. Kahramanmaraş Havalimanı'ndan Kahramanmaraş- Ankara seferinin yapması planlanan, AnadoluJet'e ait TK 7131 sefer sayılı uçağa, saat 06.00'daki kalkış öncesi 158 yolcu bindi. Yolcular uçağa alındıktan sonra ön kapının kapanmadığı fark edildi. Bunun üzerine yolcular, uçaktan indirilirken, arızanın giderilmesi için İstanbul'dan uzman ekip çağrılması istendi. Kapıdaki arıza, gelen teknisyenler tarafından giderilince yolcular, 5 saat sonra uçağa tekrar alındı. Koltuklarına yerleşen ve uçuşu zamanında gerçekleştirilemeyen yolcular, bu kez de saat 11.00 sıralarında, "Uçuş ekibinin mesaisi doldu" denilerek, uçaktan indirilmek istendi.

UÇAĞA POLİSLER GİRDİ

Uçuşun zamanında yapılamaması nedeniyle öfkelenen yolcular, uçuş ekibine tepki gösterdi. Bu anlar ise yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yolcuların kabin ekibine yönelik tepkisi sürerken, uçağa polisler girdi. Bir yolcu, "Sizi neden gönderiyorlar? Burada polislik bir olay yok. Burada terör falan yok. Sabah saat 05.00'ten beri bekletiyorlar" diye tepkisini dile getirdi. Polisler ise yolculara güvenliği sağlamak için uçakta olduklarını söyledi.

GÖREVLİ İLE YOLCULAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Bu sırada uçağa gelen AnadoluJet görevlisi ile bazı yolcular arasında da tartışma çıktı. Yolculardan uçaktan inmelerini isteyen görevli, "Otobüs çağıracağız. Adana'da alternatif 2 seferimiz var saat 18.55'te. Bütün yolcumuzu oraya transfer edeceğiz" dedi.

UÇUŞA İZİN VERİLMEDİ

Bir başka görevli ise "Meydan müdiresi, uçuşa şu an izin vermiyor. Lisansı görmek istiyormuş yani yetkili kişi mi uçağı tamir etti, yoksa yetkisiz bir kişi mi tamir etti; diye. Kaptan kararıyla biz görev süremizi 2 saat uzatabiliyoruz. 2 saatin sonuna da ulaştık şu anda" diye konuştu. Yolcular, ikna edilerek, uçaktan indirildi. Bazı yolcular, işlemlerinin ardından çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirilirken, bazıları da Ankara'ya yarın gitmek üzere hava yolu şirketi tarafından kendileri için ayarlanan otellere götürüldü. Tüm yolcular, 7 saatlik bekleyişin ardından 13.00'te Kahramanmaraş Havalimanı'ndan ayrıldı.

ŞİRKET YETKİLİSİ: MESAİSİ DOLAN UÇUŞ EKİBİ KESİNLİKLE UÇAMAZ

Olaya ilişkin açıklama yapan AnadoluJet yetkilisi, uçağın ön kapısında teknik arıza meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Yolcular bindikten sonra uçağın ön kapısı teknik arıza nedeniyle kapatılamadı. Bunun üzerine 5 saat gecikme verildi. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen uçakla 1 teknisyen geldi ve arıza giderildi; ancak bu defa da uçuş ekibinin mesaisi dolduğu için 158 yolcu uçaktan indirildi. Uluslararası Havacılık Kuralları'na göre, mesaisi dolan uçuş ekibi kesinlikle uçamaz. Yolcularımızın rezervasyonları yarın sabah saat 06.00'da kalkacak Ankara uçağı için yenilendi. İsteyen yolcularımız da tüm masraflar şirketimizce karşılanmak üzere en yakın havaalanlarına yönlendirildi."

Kaynak: haberinburada