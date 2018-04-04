ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİ SONRASI RUHANİ ABD'Yİ TOPA TUTTU: DEAŞ KALICI OLSUN İSTİYORLAR
Suriye sorununu görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Dvelet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli açıklamalarda bulundu.
Ruhani şunları söyledi:
"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, Türkiye hükümeti ve Türkiye'nin değerli halkına teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok sıcak bir misafirperverlik örneği gösterdiler. İran ve Rusya'dan gelen arkadaşlarımızı en iyi şekilde ağırladılar.
TERÖRİSTLER MODERN SİLAHLARLA DONATILIYOR
Bizim bölgemiz son senelerde büyük ve çok önemli bir sorunla karşılaştı ve bu sorun da terörizmdi. Bu teröristler de bazı ülkeler tarafından eğitilmiş, bu ülkeler tarafından para sağlanmış ve modern silahlar onlara temin edilmiştir. Bu teröristler Suriye halkına ait olan petrolü satabiliyor ve Suriye'ye ait olan değerli müzeleri yok edip, onların eşyalarını tarihi eserlerini pazarlarda satabilen teröristlerdi.
Bazı büyük dünya güçleri ve başta Amerika istiyorlardı ki, DEAŞ gibi terör örgütleri bizim bölgemizde uzun yıllar olarak, onların aracı olarak kalsın ve onlar bundan değerlendirsin. Ama Suriye ve Irak gibi büyük halklar, dost ülkeler ve milletlerin yardımıyla bu büyük komployu bozdu.
"BU SÜREÇTE RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE TEMEL ROL OYNADILAR"
Terörizm ile mücadele doğrultusunda yaklaşık 15 ay önce Astana'da bir toplantı yapıldı ve bu zirvede de bir süreç ön görüldü. Ve bu süreç de Suriye'de kısmi bir ateşkesin sağlanması ve dört bölgede de krizin azalmasına neden oldu. Bu süreçte Rusya, İran ve Türkiye temel rol oynadılar. Ve uzmanlar seviyesinde, bakanlar seviyesinde de çeşitli toplantılar gerçekleştirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
- Türkiye İle Ukrayna Yeni Uçuşlar İçin Anlaştı
- Savaş Resmen Başladı! Çin Ambargolu Ürün Listesini Yayınladı
- Emlakçıya Yeni Düzenleme! Artık Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Geliyor
- Hükümet Düğmeye Bastı! Faizleri Düşürmek İçin Yeni Plan Hazır
SPOR HABERLERİ
- Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: Ligi İlk 8 İçinde Bitirmezsek Ceketimi Alır Giderim
- Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya: Onun Attığı Golü, Ben 40 Metreden İngiltere'ye Attım
- Takıma Sinirlenen Olympiakos Başkanı, Lig Bitmeden Futbolcuları Tatile Gönderdi
- Uefa'dan Ceza Bekleyen Galatasaray'da Prandelli Tehlikesi Kapıya Dayandı
- Muslera'ya En Büyük Destek, Gs'lilerin Nefret Ettiği Futbolcudan Geldi
DÜNYA HABERLERİ
- Golf Deliği İle İlişkiye Giren Adam Görenleri Şaşkına Çevirdi
- Kızlarını Benzin İstasyonunda Unuttuğunu 170 Kilometre Sonra Fark Etti
- Yeni Zelanda Eşcinsellik Hükümlerini Sicillerden Silme Kararı Aldı
- Oğlunun Tedavisi İçin Hastanede 2 Saat Bekletilen Adam Binayı Ateşe Verdi
- Spotify'ın Halka Arzında Kriz! Yanlış Ülkenin Bayrağı Asıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar