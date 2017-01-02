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ücretsiz ekran görüntüsü kaydetme uygulamaları!

ÜCRETSİZ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ KAYDETME UYGULAMALARI!

Android için ekran görüntüsü kaydetme konusunda tercih edilebilecek çok sayıda alternatif uygulama var. Ücretsiz uygulamalar arasından en iyilerini sizler için derledik.

Tarih : 02 Ocak 2017, 10:21
Puan Ver : Ücretsiz Ekran Görüntüsü Kaydetme Uygulamaları!(7/10)7


Android için ekran görüntüsü kaydetme konusunda tercih edilebilecek çok sayıda alternatif uygulama var. Ücretsiz uygulamalar arasından en iyilerini sizler için derledik.



Mobil cihazlarda ekran görüntüsü kaydetme işlemi son dönemlerde oldukça yaygınlaştı. Oyun yayıncıları ile yaygınlaşan bu işlem için tercih edilebilecek çok sayıda uygulama ve yöntem bulunuyor. Ancak bazı yöntemler ve uygulamalar diğerlerine göre daha avantajlı. Ücretsiz uygulamalar arasında ödül alan, diğerlerinden öne çıkan özelliklere sahip olanları sizler için derledik.



Bu galerimizde Android için en iyi ve ücretsiz ekran görüntüsü kaydeden uygulamaları derledik. Google Play Store uygulama marketinden indireceğiniz bir uygulama ile akıllı telefon veya tablet bilgisayarınızın ekran görüntüsünü kolayca kaydedebilirsiniz. İşte o uygulamalar.



Android için ekran görüntüsü kaydetme uygulamaları – 1



Android için ekran görüntüsü kaydetme uygulamaları arasında listemizin ilk konuğu Mobizen Screen Recorder (Mobizen Ekran Kaydedici) isimli ödüllü uygulama. 2016 yılının en iyi uygulamaları listesine giren Mobizen 240p ile 1080p (60 kare/saniye) çözünürlükleri arasında kullanıcıya seçenek sunabiliyor. Kaydedilen görüntüye ön kamera görüntüsünü de ekleyebiliyor. Çekilen görüntüye arka plan müziği ekleme, kesme gibi basit düzenlemeler de yapılabiliyor.



Google Play Store: Mobizen Ekran Kaydedici



Android için ekran görüntüsü kaydetme uygulamaları – 2



Sizlere bahsedeceğiniz ikinci uygulamanın ismi ise Telecine. Telecine isimli ekran görüntüsü kaydeden uygulamanın içerisinden hangi oyun veya uygulamada ekran görüntüsü kaydetmek istediğinizi önceden seçebiliyorsunuz. Bu sayede siz hedef olarak gösterilen uygulamaya her girdiğinizde kayıt otomatik olarak başlıyor. Kayıttan önce 3 saniyelik geri sayım gibi işinizi kolaylaştıracak detaylar da unutulmamış.





 



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Etiketler: Ücretsiz  Ekran  Görüntüsü  Kaydetme  Uygulamaları    haber

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