ÜÇÜ BİR ARADA! TÜRKİYE'YE GELİYORLAR...
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Rus manken Viktoria Odintsova ve dünyanın en güzel spor spikeri olarak adlandırılan Victoria Lopyreva, Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya geliyor.
Dünyanın en ünlü mankenlerini getirerek büyük moda şovlarına imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yine uzunca süre konuşulacak bir etkinliğin startını veriyor.
8-13 Haziran tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek şovda, Rusya başta olmak üzere tüm dünyada adından "çılgın manken" olarak söz ettiren Viktoria Odintsova, podyumda yürüyecek yıldızlar arasında yer alacak.
Şovun ünlü isimleri arasında 2003 Rusya Güzeli Victoria Lopyreva'ya da yer alıyor. Rusya'nın en beğenilen spor spikeri olarak anılan Victoria Lopyreva, özellikle sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarıyla her geçen gün ününe ün katıyor.
Moda çekimleri için gittiği Dubai'de hiçbir güvenlik önlemi almadan kendini bir gökdelenden sarkıtmasının ardından dikkatleri üzerine çeken Viktoria Odintsova, bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. 22 yaşındaki Rus modelin Instagram'da üç milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar