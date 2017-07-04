

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD uçuşlarında uygulanan elektronik cihaz yasağının yarından itibaren kalkacağını açıkladı.







SHGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "ABD uçuşlarında uygulanan tablet ve elektronik cihaz yasağı Çarşamba günü itibariyle kalkıyor" denildi.



twitterhttps://twitter.com/SHGM/status/882097868672311296







Doğan Haber Ajansı, ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda güvenlik kontrollerini tamamladıkları ve konuyla ilgili yasağın 5 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kaldırılması için SHGM yetkililerine bilgi verdiğini aktardı.



















kaynak:mynet