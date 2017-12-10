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Uçuşlarda lodos rötarı! Atatürk Havalimanında uçaklar kuyruk oluşturdu

UÇUŞLARDA LODOS RÖTARI! ATATÜRK HAVALİMANINDA UÇAKLAR KUYRUK OLUŞTURDU

İstanbul'da etkili olan lodos, Atatürk Havalimanı uçuş trafiğini de etkiledi. İniş yapacak uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Kalkış yapacak uçaklar da uzun süre bekledi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 04:40
Puan Ver : Uçuşlarda Lodos Rötarı! Atatürk Havalimanında Uçaklar Kuyruk Oluşturdu(10/10)6

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli lodos, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

İNİŞ İÇİN BEKLEYEN UÇAKLAR HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDI

Lodos'un etkili olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmak isteyen uçaklar, uçuş trafiğinin yoğunluğu nedeniyle uzun bir süre havada beklemek zorunda kaldı. Kalkış yapacak uçaklar da kuyruk oluşturdu.

TAKSİ YOLUNDA SIRAYA GİRDİLER

Havalanmak üzere piste gitmek için apron ile pisti birbirine bağlayan taksi yolunda sıraya giren uçak kuyruğu da dikkat çekti. Kuyruktaki uçak sayısı 20'yi buldu.

YOLCULAR UÇAKLARDA 2-3 SAAT MAHSUR KALDI

Uzun süre kalkış için bekleyen kapı kapatan uçaklarda yolcular adeta mahsur kaldı. 2 ile 3 saati varan gecikmeler yaşandı. İniş ve kalkış yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geldi.

"YAKITIM BİTTİ" DEDİ ACİL İNİŞ İSTEDİ

Lodos'un eksini arttırdığı saatlerde Hong-Kong'tan İstanbul'a gelen bir kargo uçağı Atatürk Havalimanına iniş yapmak için alçalmak istedi. Hava trafiğinin yoğun olmasından dolayı kargo uçağı belli bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçağın pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, "Yakıtım bitiyor' diyerek acil iniş deklere etti. Kargo uçağının Atatürk Havalimanına inişi sırasında, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pistte ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Acil iniş deklere eden uçak saat 21.30'da Atatürk Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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