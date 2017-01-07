'UÇUYORDU, BİR YERE ÇARPMADAN YAKALADIM'
Çağla Şıkel ile birlikte 'Her Şey Dahil' adlı programı sunan Alişan, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu.
Alişan ile Çağla Şıkel, sosyal medyadan yaptıkları komik paylaşımlara bir yenisini ekledi.
Instagram'da paylaşımda bulunan ünlü türkücü, Çağla Şıkel'in adeta uçuyor gibi poz verdiği fotoğrafa, "Uçuyordu çok şükür bir yere çarpmadan havada yakaladım" notunu düştü.
kaynak:milliyet
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