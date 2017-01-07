Hakan Balta'yı İskoç Takımına Transfer Ettiler
'uçuyordu, Bir Yere Çarpmadan Yakaladım'
Erciyes Üniversitesi'nin Çatısı Uçtu: Yaralılar Var
Türkiye`nin En Yükseği Kazandırdı!
Buzda Kayıp Düşmemek İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler
Fenerbahçe'de Fernandao Kampa Katıldı
Abd'ye Gönderilen Gülen Dosyaları Mahkemeye Ulaştırılmamış
Bombalı Araç Saldırısı! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı...
İstanbul'da Sınava Giremeyen Öğrencilere İkinci Hak
Rtük'ten 'din Ve Sağlık' İstismarcılarına Ceza
Adil Öksüz'ün Gözaltındayken Görüştüğü Müdür İhraç Edildi
Ünlü Gazeteci Refik Erduran Hayatını Kaybetti!
Özcan Deniz, Dizisinin Başrolünü Aslı Enver'e Verdi
Lenovo Legion Oyuncular İçin Geliyor
Asus Zenfone Ar Nedir?
En Çok Merak Edilen İşlemci: Amd Ryzen
Bitcoin Rekora Koşuyor
Lenovo Akıllı Asistan : Her Eve Aklıyla Girecek!
Samsung Büyüme Hızını Daha Yükseklerde Görmek İstiyor
İsveç, Rüzgar Enerjisi Alanında Rekor Kırmayı Başardı

'uçuyordu, bir yere çarpmadan yakaladım'

'UÇUYORDU, BİR YERE ÇARPMADAN YAKALADIM'

Çağla Şıkel ile birlikte 'Her Şey Dahil' adlı programı sunan Alişan, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Tarih : 07 Ocak 2017, 14:35
Puan Ver : 'uçuyordu, Bir Yere Çarpmadan Yakaladım'(10/10)7


Alişan ile Çağla Şıkel, sosyal medyadan yaptıkları komik paylaşımlara bir yenisini ekledi.



Instagram'da paylaşımda bulunan ünlü türkücü, Çağla Şıkel'in adeta uçuyor gibi poz verdiği fotoğrafa, "Uçuyordu çok şükür bir yere çarpmadan havada yakaladım" notunu düştü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler:   Uçuyordu  Bir  Yere  Çarpmadan  Yakaladım      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER