Şanlıurfa'da katıldığı fabrika açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ben gerçekten hayvanın ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim ama vatandaşlarımızın et yemesi gerekiyor. Bu ithalatın geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. Üç sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Kendine yeter bir ülke olacağız. Bu konuda zaten Cumhurbaşkanımızın bize talimatları var" dedi.

MEMLEKETİNDE KONUŞTU

Şanlıurfa'da Çukobirlik tarafından kurulan Sawgın Çırçır ve Prese Fabrikasının açılışı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşma yapan Bakan Fakıbaba, Türkiye'nin 3 yıl sonra et ihtiyacını karşılayacak duruma geleceğini belirtirken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Türkiye'nin pamuk üretiminde ilk 5 ülke arasında olduğunu dile getirdi.

"ERDOĞAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ VURMAK İSTİYORLAR"

Bakan Fakıbaba, birlik vurgusu yaptığı konuşmasında, "Eskiden yatırım deyince, Urfa deyince kimse dönüp de yüzüne bakmazdı. Dün Mısır'da Allah rahmet etsin, 250'ye yakın kardeşimiz orada katledildi. Çevremize kayıyoruz, Irak, Suriye ve çevremizde binlerce kardeşimiz her gün katlediliyor. Bizim birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken en önemli zamandır. Allah'a çok şükür, bu birlik ve beraberliğimizi Allah bozmasın ve Allah'ın izniyle de bu bozulmayacaktır. Bu kardeşiniz 66 yaşında. 60'lı yılları da bilirim. O zaman sağ-sol dediler. Sonra bir Alevi-Sünni çıkarttılar, Türk-Kürt çıkarttılar ve başaramadılar ve Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Yani hesaplara baktığınızda bizim birlik ve beraberlik içerisinde, özellikle bu dönemde bir araya gelmemizin en önemli belirtilerini veriyor mesajlar. Ne yapıyorlar? Esasında amaç AK Parti ve cumhurbaşkanımızda değil, Türkiye. Bunu artık Türkiye'de yaşayan tüm insanlar anladığı için ben çok mutluyum. Yani AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'yi vurmak istiyorlar. Allah'ın izniyle buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"ÜÇ SENE SONRA BİZ ARTIK ET İTHAL ETMEYECEĞİZ"

Et ithalatının geçici olduğunu vurgulayan ve kişi başı et tüketimini 15 kilograma çıkartacaklarını belirten Bakan Fakıbaba, "Ben gerçekten hayvanın ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim ama benim arkadaşlarım, vatandaşlarım et yemek zorunda. 2002 yılında, biz iktidar olmadan önce insan başına düşen kilogram olarak 6.1 kilogramken bugün 14.7 kilograma çıkmış durumda. Tüketilen kırmızı et miktarı ve inşallah bunu 15 kilograma çıkaracağız. Şu anda üretimimiz yeterli değil ama benim insanlarımın, benim torunlarımın, benim gençlerimin de kırmızı et ihtiyacı var. Bunlar geçicidir. Ben bir kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Bu ithalatın geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. Üç sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Kendine yeter bir ülke olacağız. Bu konuda zaten Cumhurbaşkanımızın bize talimatları var" şeklinde konuştu.

"NE KADAR OT, O KADAR ET VE SÜT"

GAP'ın tamamlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve Başbakanın talimatları olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, "'GAP bitecek' diye ilk emri veren cumhurbaşkanımızdır. Bu topraklar suyla buluşacak. Bu bir görev, çalışmalarımız devam ediyor. Bu pamuğun ekildiği 25 bin dönümde daha önceden ikinci ürünü ekmiyordunuz. Tarla 3 ay, 4 ay, 5 ay açıkta kalıyordu. Bu sene yüzde 100 destekle başladık. Seneye bütün Türkiye'ye yayacağız bunu. Ne kadar ot o kadar et ve süt. Bunun bilinci içerisinde olan bir kardeşiniz var. Onun için mutlaka ve mutlaka bu yem olayını halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU TESİS DİĞER BÖLGELERE ÖRNEK OLACAK"

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde kurulan fabrikanın diğer bölgeler için de örnek teşkil edeceğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Türenkci, "Çukobirlik'in Şanlıurfa'da kurulan Sawgın ve Prese fabrikasının açılışını yapmak maksadıyla toplandığımız özel ve anlamlı günde aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu tesis başlangıç olarak bu bölgemiz için bir başlangıç. İnşallah diğer bölgelerde de, diğer ilçelerimizde de buna benzer tesislerle çiftçinin emeğinin, alın terinin değerlendirildiği tesisleri hayata geçireceğiz" dedi.

"TÜRKİYE PAMUK ÜRETİMİNDE İLK 5 ÜLKE ARASINDA"

Türkiye'nin kaliteli pamuk üretiminde ilk 5 ülke arasında olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, "Baktığımız zaman dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 80'i Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya pamuk değerinde Türkiye dünyanın ilk 5 ülkesinden biridir ve Türkiye yüzde 100 GDO'suz pamuk üretimi gerçekleştiren ülkeler arasında en verimli pamuk üretiminin yapıldığı ülkedir. Pamuk lifi kullanımını son verilere göre tüm kullanılan lifler içerisinde yüzde 49'luk bir paya sahiptir. Pamuk tekstil bitkileri içinde son 10 yılda tüketimi en yüksek olan lifli üründür. Biz Türkiye olarak, ülkemizin lokomotif sektörü olarak hem pamuğun hem tekstilin stratejik ürün olduğunu biliyoruz ve tekstilin ham maddesinin de bu pamuğun gerçekten ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu, ne kadar stratejik bir ürün olduğu bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Sektörün bugünlere gelmesinde ülkemizin geçmişte önemli miktarda ve kalitede pamuk üretmesinin payı büyüktür. Biz özellikle bu bölgede pamuk üretimiyle beraber tekstilin de gelişmesini istiyoruz ve tekstilin bu bölgelerde hem teşvikten yararlanarak gelişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlar, konuşmaların ardından açılışını gerçekleştirdikleri fabrikanın içini gezdi.

Kaynak: haberinburada