UCUZ KURTULMUŞLAR! TOSUNCUK, KEDİCİKLERE DE KAFAYI TAKMIŞ
Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın başka isimle açtığı sosyal medya hesaplarından Adnan Oktar'ın kediciklerini takip ettiği ortaya çıktı.
Kurduğu sistemle 2 milyar liralık vurgun yapıp arkasında 78 bin mağdur bırakarak sırra kadem basan Aydın'ın Çiftlik Bank'ı kurmadan önce kendisini Eren Çakar olarak tanıtıp bu isimle sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı. Eren Çakar ismiyle Twitter ve Instagram'da hesaplar açan Aydın'ın takip ettikleri arasında Adnan Oktar ve 'kedicik'lerinin bulunması dikkat çekti.
EREN ÇAKAR İSMİYLE HESAP AÇMIŞ
Aydın'ın Çiftlik Bank'ı kurmadan önce çalıştığı iş yerlerinde de kendisini Eren Çakar olarak tanıttığı ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın Eren Çakar hesabından attığı "Bizde sevgi ekmek, saygı bir bardak su. Su olmadan ekmek boğazdan hiç geçmiyor doğrusu", "İçimde tuttuğum şu aşkı geçince sola dönün, ben oradayım" tweet'leri yüzlerce kişi tarafından beğeni alıyor.
BODRUM KATTA MADDİ İMKANSIZLIKLARLA BÜYÜMÜŞ
Aslen Giresun nüfusuna kayıtlı Murat ve Fatma Aydın çiftinin 5 çocuğundan ikincisi olan Mehmet Aydın'ın çocukluğunu Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 2 katlı bir evin bodrum katında geçirdiği öğrenildi.
İŞ YERİNE TERLİKLE GİDİP GELMİŞ
Babası vefat ettikten sonra annesi, ağabeyi ve 2'si ikiz 3 kız kardeşiyle birlikte aynı evde kalan Aydın'ın maddi imkansızlıklar sebebiyle, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan çalıştığı her iki iş yerine de terliklerle yürüyerek gidip geldiği belirtildi.
SORUŞTURMADA 9 KİŞİ TUTUKLANDI
78 bine yakın mağdurun bulunduğu Çiftlik Bank olayında şu ana kadar 9 kişi tutuklanırken, tutuklananların arasında Mehmet Aydın'ın birinci derece yakınlarından eşi Sıla Aydın ile kendisi gibi firari durumdaki ağabeyi Fatih Aydın'ın eşi Havva Aydın da bulunuyor. Aydın'ın, Sultan ile ikiz oldukları öğrenilen Betul ve Berra isminde 3 kız kardeşi bulunuyor. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülürken, İnegöl ve Sakarya savcılıklarına yapılan müracaatlar da soruşturma dosyasına ilave ediliyor.
İşte Mehmet Aydın'ın o tweetleri;
Kaynak: haberinburada
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