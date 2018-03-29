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Üçüzlerden bir o kalmıştı! 5 yaşındaki Umut Efe de ırmakta boğuldu

ÜÇÜZLERDEN BİR O KALMIŞTI! 5 YAŞINDAKİ UMUT EFE DE IRMAKTA BOĞULDU

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuk, Zamantı Irağı'nda boğuldu. Dereden taş toplarken torunun cesedini tesadüfen bulan dede şok geçirdi. Umut'un tüp bebek yöntemi ile üçüz olarak dünyaya geldiği, 2 kardeşinin daha önce öldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 29 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : Üçüzlerden Bir O Kalmıştı! 5 Yaşındaki Umut Efe De Irmakta Boğuldu(8/10)4

Kayseri'de tam anlamıyla bir aile dramı yaşandı. Tüp bebek yöntemiyle üçüz çocuk sahibi olan aile yavrularını bir bir kaybetti.

Çocuklardan biri doğum sırasında, diğeri iki aylıkken ölmüştü. Son çocuk Umut Efe ise 5 yaşındayken ırmağa düşerek boğuldu ve can verdi.

IRMAKTAN TAŞ TOPLARKEN TORUNUNUN YÜZEN CESEDİNİ GÖRDÜ

Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Ramazan Kara, babası Mustafa ve 5 yaşındaki oğlu Umut Efe Kara ile tarlaya gitti. Ramazan Kara, traktörle tarlayı sürerken Umut Efe, babasına ait otomobilde uykuya daldı. Mustafa Kara, bir süre sonra tarlalarının yakınından geçen Zamantı Irmağı'nda taş toplarken suda çocuk cesedi göndü. Sudan çıkardığı çocuğun torunu olduğunu gören dede, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Umut Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÜÇÜZ KARDEŞLERİN SONUNCUSUYDU

Umut Efe'nin cenazesi, Pınarbaşı Merkez Cami'de kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında defnedildi. Ramazan Kara ve eşi Altun Kara, evlendikten 4 yıl sonra tüp bebek tedavisi gördüğü, bu yöntemle üçüz bebek dünyaya getirdiği, bebeklerden biri doğum sırasında, diğerinin 2 aylıkken hayatını kaybettiği, çiftin 8 aylık bir oğlu daha olduğu öğrenildi. Acılı babanın amcası Cuma Kara, "Üçüzlerden biri doğum sırasında, diğeri 2 aylıkken vefat etti. Bu da 5 yaşındaydı, vefat etti. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Allah, geride kalanlara sabır versin." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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