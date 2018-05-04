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UEFA Avrupa Liginde finalin adı belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİNDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Liginde Salzburg'u eleyerek finale yükselen Marsilya, İspanyol devi Atletico Madrid'in rakibi oldu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 01:50
Puan Ver : Uefa Avrupa Liginde Finalin Adı Belli Oldu(8/10)4

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Salzburg ile Marsilya karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-0 kaybeden Salzburg, ilk devrede aradığı golü bulamadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 53. dakikasında Amadou Haidara ile öne geçen Salzburg, 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelenin normal süresi 2-0'lık skorla tamamlandı.

MARSİLYA'YI FİNALE TAŞIYAN GOL 116. DAKİKADA GELDİ

Uzatmalara giden karşılaşmanın 116. dakikasında sahneye Marsilya'dan Rolando çıktı.

Bu golle birlikte Salzburg'a 2-1 mağlup olan Marsilya, ilk maçta rakibi 2-0 mağlup etmesi sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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