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UEFA Avrupa Liginde gecenin sürprizi Lyon'dan!

UEFA AVRUPA LİGİNDE GECENİN SÜRPRİZİ LYON'DAN!

UEFA Avrupa Ligin son 16 turunda deplasmanda CSKA Moskova'yı 1-0 yenen Lyon, sahasında Rus temsilcisine 3-2 yenildi ve Avrupa Ligine veda etti.

Tarih : 16 Mart 2018, 02:20
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Lyon - CSKA Moskova maçında gecenin en büyük sürprizlerinden biri yaşandı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Lyon, evinde CSKA Moskova'ya 3-2 mağlup oldu ve elendi.

CORNET VE MARIANO'NUN GOLLERİ YETMEDİ

CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren goller, 39. dakikada Golovin, 60. dakikada Ahmed Musa ve 65. dakikada Wernbloom kaydetti. Lyon'un sayıları ise 58. dakikada Cornet ve 71. dakikada Mariano ile geldi.

CSKA Moskova böylece, deplasman golü ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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