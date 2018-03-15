UEFA AVRUPA LİGİNDE İLK ÇEYREK FİNALİST ATLETİCO MADRİD!
UEFA Avrupa Liginde Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı toplamda 8-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.
Atletico Madrid, 3-0'ın rövanşında Lokomotiv Moskova deplasmanına çıktı ve 5-1'lik galibiyetle birlikte toplam 8-1 skoru yakalayarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
ATLETICO İKİNCİ YARIDA AÇILDI
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Correa, 47. dakikada Saul, 65. ve 70. dakikalarda Torres ile 85. dakikada Griezmann'dan geldi.
Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes de 90 dakika forma giydi. Atletico Madrid'de Filipe, 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaraylı Feghouli, Milli Takım Kadrosunda Yok
- Diyarbakır'da Kültürler Kucaklaştı! Davullu Zurnalı Swing'e İlgi Büyük
- Jeremy Chardy'yi 2-0 Yenen Federer, Indian Wells'te Çeyrek Finalde
- Alman Basını: İstanbul'daki Cehennemi Bayern Soğuttu
- Kulüpten Kendi Parasını Alamayan Burak, 6 Futbolcunun Parasını Ödedi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar