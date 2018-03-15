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UEFA Avrupa Liginde ilk çeyrek finalist Atletico Madrid!

UEFA AVRUPA LİGİNDE İLK ÇEYREK FİNALİST ATLETİCO MADRİD!

UEFA Avrupa Liginde Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı toplamda 8-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Tarih : 15 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Uefa Avrupa Liginde İlk Çeyrek Finalist Atletico Madrid!(6/10)2

Atletico Madrid, 3-0'ın rövanşında Lokomotiv Moskova deplasmanına çıktı ve 5-1'lik galibiyetle birlikte toplam 8-1 skoru yakalayarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

ATLETICO İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Correa, 47. dakikada Saul, 65. ve 70. dakikalarda Torres ile 85. dakikada Griezmann'dan geldi.

Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes de 90 dakika forma giydi. Atletico Madrid'de Filipe, 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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