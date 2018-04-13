UEFA AVRUPA LİGİNDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile belli oldu.
UEFA Avrupa Liginde kuralar çekildi ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İŞTE DEV EŞLEŞMELER
Marsilya - Salzburg
Arsenal - Atletico Madrid
MAÇ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid, Sporting Lizbon'u, Arsenal CSKA Moskova'yı, Salzburg Lazio'yu, Marsilya da Leipzig'i eleyerek yarı finale yükselmişti.
Kaynak: haberinburada
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