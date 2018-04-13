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UEFA Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİNDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Liginde yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Tarih : 13 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Uefa Avrupa Liginde Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu(7/10)3

UEFA Avrupa Liginde kuralar çekildi ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İŞTE DEV EŞLEŞMELER

Marsilya - Salzburg

Arsenal - Atletico Madrid

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmaları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid, Sporting Lizbon'u, Arsenal CSKA Moskova'yı, Salzburg Lazio'yu, Marsilya da Leipzig'i eleyerek yarı finale yükselmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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