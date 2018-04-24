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Uefa Başkanı Aleksander Ceferin: Galatasaray Kararını Bağımsız Komiteler Verecek
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Galatasaray Kararını Bağımsız Komiteler Verecek

UEFA BAŞKANI ALEKSANDER CEFERİN: GALATASARAY KARARINI BAĞIMSIZ KOMİTELER VERECEK

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray, Milan ve Paris Saint Germain'in yaşadığı finansal sıkıntılarla ilgili kararın bağımsız komiteler tarafından verileceğine dikkat çekti.

Tarih : 24 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Uefa Başkanı Aleksander Ceferin: Galatasaray Kararını Bağımsız Komiteler Verecek(7/10)3

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Marca gazetesine verdiği röportajda Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili sorunlar yaşayan kulüplere dair açıklamada bulundu.

Milan, Paris Saint Germain ve Galatasaray'ın hesaplarındaki incelemelere değinen Ceferin, "Öncelikle şunu söylemem gerekir ki, bu durumu inceleyen ve kulüplerle görüşen komiteler bağımsızdır. Bu karışık konuda yorum yapmam doğru olmayabilir ama umarım bu üç kulüp ve diğerleri için bir problem yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

"UEFA'NIN GÖZÜNDEN KAÇMIYOR"

UEFA'nın, finansal fair play kriterleri çerçevesinde Galatasaray ile ilgili kararını 11 Mayıs'ta açıklayacağına yönelik bir soru üzerine Cengiz, "Sanırım yoğunluktan 11 Mayıs'a kaldı. Biz her hafta güncel bilgileri UEFA'ya veriyoruz. Özellikle taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Lisanslı ürünlerde, biletlerde, localarda verdikleri destek muazzam. Bu destek UEFA'nın da gözünden kaçmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'nın Galatasaray Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceği geçen günlerde açıklanmıştı. Bu tarihte yapılacak toplantıdan sonra Galatasaray'ın önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağı belli olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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