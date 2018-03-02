UEFA, DÜNYA ÇAPINDA YENİ LİG KURUYOR
UEFA, tüm dünyayı kapsayan yeni bir turnuva oluşturmayı planlıyor. Projenin adı "Global Uluslar Ligi" olacak.
Slovakya'daki kongresinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceğini etkileyecek değişikleri hayata geçiren UEFA'nın, yeni ve daha büyük ölçekli bir girişimde bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
MİNİ DÜNYA KUPASI OLACAK
Buna göre UEFA, bir süre önce yürürlüğe koyduğu Uluslar Ligi'nin bir benzerini evrensel ölçekte gerçekleştirecek. Global Uluslar Ligi adı altındaki projeyle sadece Avrupa değil, dünyanın her yanından milli takımlar ortak bir ligde buluşacak, bir çeşit mini Dünya Kupası organize edilecek.
UEFA YETKİLİLERİ DOĞRULADI
UEFA yetkililerinin Alman basınına yaptığı açıklamada, Uluslar Ligi'ni büyütmek yönünde çalışmalar içerisinde olduklarını doğruladıkları aktarıldı. Bu yeni turnuvanın, Avrupa'daki Uluslar Ligi'ni genişleterek dünyasal ölçekte bir organizasyonu oluşturacağı belirtildi. Plana göre turnuva 2 yılda bir düzenlenecek.
FIFA'YA MEYDAN OKUMA
İlk olarak elemeleri 2020 yılında gerçekleştirilecek olan dev organizasyonun ilk finaliyse 2021'de olacak. Yeni girişimin uluslararası ölçekte bir turnuva olması dolayısıyla bu, UEFA'nın FIFA'ya meydan okuması olarak yorumlandı. Öte yandan FIFA yetkililerinin de tüm Konfederasyonlar'ın bu konu üzerinde görüştüklerini belirterek doğrulamada bulunduğu ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar