Slovakya'daki kongresinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceğini etkileyecek değişikleri hayata geçiren UEFA'nın, yeni ve daha büyük ölçekli bir girişimde bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

MİNİ DÜNYA KUPASI OLACAK

Buna göre UEFA, bir süre önce yürürlüğe koyduğu Uluslar Ligi'nin bir benzerini evrensel ölçekte gerçekleştirecek. Global Uluslar Ligi adı altındaki projeyle sadece Avrupa değil, dünyanın her yanından milli takımlar ortak bir ligde buluşacak, bir çeşit mini Dünya Kupası organize edilecek.

UEFA YETKİLİLERİ DOĞRULADI

UEFA yetkililerinin Alman basınına yaptığı açıklamada, Uluslar Ligi'ni büyütmek yönünde çalışmalar içerisinde olduklarını doğruladıkları aktarıldı. Bu yeni turnuvanın, Avrupa'daki Uluslar Ligi'ni genişleterek dünyasal ölçekte bir organizasyonu oluşturacağı belirtildi. Plana göre turnuva 2 yılda bir düzenlenecek.

FIFA'YA MEYDAN OKUMA

İlk olarak elemeleri 2020 yılında gerçekleştirilecek olan dev organizasyonun ilk finaliyse 2021'de olacak. Yeni girişimin uluslararası ölçekte bir turnuva olması dolayısıyla bu, UEFA'nın FIFA'ya meydan okuması olarak yorumlandı. Öte yandan FIFA yetkililerinin de tüm Konfederasyonlar'ın bu konu üzerinde görüştüklerini belirterek doğrulamada bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: haberinburada