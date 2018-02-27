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UEFA, Fransız yıldız Nasri'yi futboldan men etti

UEFA, FRANSIZ YILDIZ NASRİ'Yİ FUTBOLDAN MEN ETTİ

UEFA, sezon başı Antalyaspor forması giyen Fransız yıldız Samir Nasri'yi yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men etti.

Tarih : 27 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Uefa, Fransız Yıldız Nasri'yi Futboldan Men Etti(10/10)6

UEFA, Antalyaspor'un eski Fransız futbolcusu Samir Nasri'ye, doping yaptığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, "Nasri, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) listesinde yer alan yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle suçlu bulundu." denildi.

Açıklamada, Nasri'nin, UEFA tarafından belirlenen dopingle mücadele kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 6 ay futboldan men edildiği duyuruldu.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Nasri'nin, UEFA tarafından hakkında yürütülen doping soruşturmasına yaptığı itirazı reddetmişti ve CAS kararı sonrasında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun soruşturmaya devam edeceği bildirilmişti.

4 YILA KADAR CEZA ALACAĞI BELİRTİLİYORDU

Nasri'nin doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtiliyordu.

UEFA, Fransız futbolcunun 2016'da kullandığı ilaçlarla ilgili soruşturma başlatarak futbolcuyu doping yapmakla suçlamıştı.

Nasri, geçmişe dönük olarak kullandığı ilaçlar hakkında UEFA'dan tedavi muafiyeti tanımasını talep etmişti. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu talebi geri çevirmiş ve bunun üzerine de Fransız futbolcu CAS'a başvurmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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