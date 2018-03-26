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Uefa Gençlik Merkezi Başkanı John Delaney: Burada Bir Futbol Felsefesi Var
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UEFA Gençlik Merkezi Başkanı John Delaney: Burada Bir Futbol Felsefesi Var

UEFA GENÇLİK MERKEZİ BAŞKANI JOHN DELANEY: BURADA BİR FUTBOL FELSEFESİ VAR

UEFA Amatör Futbol ve Gençlik Merkezi Başkanı John Delaney, TFF heyeti ile beraber İzmir'e gelip Altınordu projesini inceledi.

Tarih : 26 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Uefa Gençlik Merkezi Başkanı John Delaney: Burada Bir Futbol Felsefesi Var(6/10)2

UEFA Amatör Futbol ve Gençlik Merkezi Başkanı John Delaney, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile birlikte İzmir'e gelip Altınordu projesini inceledi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinde (UEFA) Yürütme Komitesi Üyesi, Amatör ve Gençlik Futbolundan Sorumlu Başkan olarak görev yapan John Delaney, Sorumlu Başkan olarak görev yapan John Delaney, İzmir'e gelerek Altınordu organizasyonunu yerinde inceledi. Delaney'e ziyareti boyunca kendisiyle aynı komitede görev yapan, TFF 1. Başkan Vekili ve FIFA-UEFA İlişkileri Sorumlusu Servet Yardımcı eşlik etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Delaney-Yardımcı ikilisine Altınordu projesini detaylarıyla anlattı.

Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Kuşadasındaki Beytulah Baliç Yerleşkesini inceleyen, tüm yetkililerden bilgiler alan Delaney, Altınordu'nun benzersiz bir değişim projesi olduğuna dikkat çekti. "Altınordu, tesisleri, organizasyon yapısı, planlamalar ve vizyonu ile Avrupa'daki birçok kulüpten önde, eksiksiz bir proje" saptamasında bulunan Delaney, "105 ayrı bölgede 6 binden fazla futbol okulu öğrencisine sahip olmak bile ayrı bir proje" dedi.

DELANEY: BURADA BİR FELSEFE VAR

'İzmir'e gelmeden önce bildiklerimle gördüklerim arasında çok büyük farklar var' diyen Delaney, "Böyle bir projeyi anlayabilmek için yerinde incelemek gerekiyor. Burada gerçek bir vizyon ve futbol felsefesi var. 25 futbol sahası, 43 milli futbolcu, Freiburg'a, Roma'ya transfer olan oyuncular, 6 bin 500 futbol okulu öğrencisi, oyuncuların uluslararası seviyede üst düzey maçlar oynaması müthiş. Bu projeyi anlatmak ve UEFA ile neler yapılacağına bakmak artık benim görevim" diye konuştu.

YARDIMCI: AVRUPA'NIN ÇOK ÖTESİNDE

Altınordu projesini yurt dışında tanıtmayı görev edindiğini belirten TFF 1. Başkan Vekili, FIFA ve UEFA İlişkileri Sorumlusu Servet Yardımcı ise, "Ülkemizin bu benzersiz ve Avrupa'daki kulüplerin çok ötesindeki olan gerçeğinin tanıtımına yardımcı olmaktan mutluyum. Türkiye'de yeni Altınordular oluşturmak için kulüpleri desteklemeli ve yüreklendirmeliyiz. Mehmet Bey'in önünü açmak ve bu projeyi uluslararası futbol platformuna taşımaktan onur duyarım" dedi.

ÖZKAN: UEFA'DA BİR DOSTUMUZ VAR

Delaney ve Yardımcı'ya teşekkür eden Başkan Seyit Mehmet Özkan da şunları söyledi:

"Bu ziyareti, Altınordu projesinin tanıtımı ve yurt dışı açılımı bakımından çok önemsiyorum. Delaney, şu anda UEFA'nın gençlik merkezi ve strateji kurulunun dört üyesinden biri. Altınordu projesini böyle bir isme, ilk ağızdan anlatmak ve kendisini ağırlamak Altınordu'nun kilometre taşlarından biri. Servet Yardımcı'nın girişimleri sayesinde artık UEFA'da bizi tanıyan bir dostumuz oldu."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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