UEFA KULÜPLER SIRALAMASINI GÜNCELLEDİ! BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK BAŞARI
Şampiyonlar Liginde oynanan maçların ardından UEFA 2017-2018 sezonu kulüpler sıralaması güncellendi. Beşiktaş 8. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Şampiyonlar Liginde son 16'ya adını yazdıran Beşiktaş'ın bu sezon topladığı puanlar sonucu UEFA'daki yeni sıralaması belli oldu.
Şampiyonlar Liginde oynanan maçların ardından UEFA'nın 2017-2018 sezonu kulüpler sıralaması güncellendi.
İŞTE UEFA'NIN SIRALAMASI:Bayern Münih - 21.00 puan Manchester City - 21.00 puanTottenham - 21.00 puanReal Madrid - 20.00 puanBarcelona - 20.00 puanLiverpool - 20.00 puanMachester United - 20.00 puanBeşiktaş - 17.00 puanParis Saint-Germain - 19.00 puan Shakhtar Donetsk - 19.00 puanChelsea - 18.00 puanJuventus - 18.00 puanSevilla - 17.00 puanBasel - 17.00 puanRoma - 17.00 puanPorto - 16.00 puan Atletico Madrid - 14.00 puanCSKA Moskova - 13.00 puan
Genel sıralamada 24. sırada bulunan Beşiktaş, 48. sıradaki Galatasaray ve 60. sıralamadaki Fenerbahçe'yi de geride bıraktı. Trabzonspor ise 76. sırada bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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