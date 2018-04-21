UEFA KUPASI ÇALINDI, YETKİLİLER KAÇACAK DELİK ARADI
Meksika'da sergilenen UEFA Avrupa Ligi kupasının çalındığı, ancak daha sonra stada 5 kilometre uzaklıkta bulunduğu ortaya çıktı.
Meksika'da sergilenen UEFA Avrupa Ligi kupasının çalındığı ancak yerel otoriteler tarafından birkaç saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Sergilenmek üzere Meksika'ya, Guanajuato Stadyumu'na götürülen UEFA Avrupa Ligi kupası aniden ortadan kayboldu.
KİMİN ÇALINDIĞI AÇIKLANMADI
Yerel güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre çalınan kupa birkaç saat sonunda stadyuma 5 km uzaklıktaki Leon'da bulunarak yetkililere teslim edildi. Kupanın kim tarafından çalındığı ve nasıl bulunduğu yönünde herhangi bir detay paylaşılmadı.
Yetkililer kupanın görüntüsünü paylaşarak güvende olduğunu taraftarlara gösterdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fuhuşla Mücadelede Yeni Yöntem! Rusya'da Robot Genelevi Açıldı
- Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Taktiği Kameralara Takıldı
- İzleyici Dava Açtı, David Copperfield Sırrını Açıklamak Zorunda Kaldı
- Abd'de Kendine Benzeyen Kadını Öldürüp Kimliğini Çalan Katil Yakalandı
- Erkeklerle Tokalaşmayı Reddeden Müslüman Kadına Vatandaşlık Vermediler
Bu Haberle İlgili Yorumlar