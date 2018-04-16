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UEFA listeyi açıkladı! G.Saray gelecek sezon Devler Liginde

UEFA LİSTEYİ AÇIKLADI! G.SARAY GELECEK SEZON DEVLER LİGİNDE

UEFA, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar arasında Galatasaray'a yer verdi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Uefa Listeyi Açıkladı! G.Saray Gelecek Sezon Devler Liginde(7/10)3

UEFA, resmi internet sitesinde liglerin şu an bitmesi halinde 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına hangi takımların gireceğini listeledi.

Listeye Türkiye'den Galatasaray dahil edildi. 2018 sezonundan itibaren uygulanacak yeni sistemde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya, gruplara 4 takım gönderecek. Sarı kırmızılı kulübün, UEFA tarafından ceza alacağı ve Avrupa kupalarından men edileceği iddia ediliyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise UEFA'nın Türk takımlarına ceza vermek istemediğini söylemişti.

İŞTE GALATASARAY'IN BULUNDUĞU O LİSTE

İspanya: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia

Almanya: Bayern Münih, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund

İngiltere: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham

İtalya: Juventus, Napoli, Roma, Lazio

Fransa: Paris Saint-Germain, Monaco

Rusya: Lokomotiv Moskva, Spartak Moskva

Portekiz: Porto

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Belçika: Club Brugge

TÜRKİYE: GALATASARAY

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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