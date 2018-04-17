UEFA, SALİH UÇAN'IN TAKIMI SİON'U MEN ETTİ!
UEFA, transfer borçları nedeniyle Salih Uçan'ın kiralık olarak forma giydiği Sion'a iki yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.
Finansal Fair Play konusunda çok titiz olan UEFA, Fenerbahçe'den Salih Uçan'ın da kiralık olarak formasını giydiği Sion için kararını açıkladı.
SION LİGDE 9. SIRADA YER ALIYOR
UEFA'nın açıklamasında transfer borçları nedeniyle Sion'un 2 yıl Avrupa'daki organizasyonlarda mücadele edemeyeceği belirtildi. Sion'a aynı zamanda 235 bin euro para cezası da kesildi. 10 takımın mücadele ettiği İsviçre Ligi'nde Sion 9. sırada yer alıyor.
UEFA, Sion dışında Kazakistan temsilcisi Irtysh'e 440 bin euro, Sırbistan temsilcisi Vojvodina ve Arnavutluk temsilcisi Tiran'a borçlarından dolayı 215 bin euro para cezası kesti.
Kaynak: haberinburada
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