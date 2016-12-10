Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

uefa, şampiyonlar ligi'nde maçların saatlerini değiştirdi

UEFA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇLARIN SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi saatlerinde "21:45" efsanesi sona eriyor. 2018'de karşılaşmaların 2'si 21.00'de, diğer 6'sı ise 23.00'te başlayacak.

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:23
Puan Ver : Uefa, Şampiyonlar Ligi'nde Maçların Saatlerini Değiştirdi(7/10)4


UEFA, Şampiyonlar Ligi saatlerinde değişikliğine gittiğini açıkladı. UEFA'nın aldığı karara göre Şampiyonlar Ligi maçları gelecek 2018-2021 tarihleri arasında iki farklı saatte oynanacak. Karara göre Şampiyonlar Ligi haftasında o gün oynanacak olan 8 maçın 2'si TSİ 21.00, diğer 6'sı ise TSİ 23.00'da başlayacak.



UEFA Yönetim Kurulu, Şampiyonlar Ligi şampiyonuna verilen +12 puanlık bonusu kaldırdığını da duyururken, 4 büyük ülkenin ilk 4 takımının direkt olarak UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmasını da görüştüklerini ve ileri safhada tekrar tartışacaklarını açıkladı.



Bu kararın alınmasına gerekçe ise 'daha fazla maç izlenmesi için seyircilere fırsat tanımak' olarak gösterildi.



 



kaynak:sporhaberler








Etiketler: Uefa  Şampiyonlar  Ligi  Nde  Maçların  Saatlerini  Değiştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER