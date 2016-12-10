UEFA, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇLARIN SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
UEFA, Şampiyonlar Ligi saatlerinde "21:45" efsanesi sona eriyor. 2018'de karşılaşmaların 2'si 21.00'de, diğer 6'sı ise 23.00'te başlayacak.
UEFA, Şampiyonlar Ligi saatlerinde değişikliğine gittiğini açıkladı. UEFA'nın aldığı karara göre Şampiyonlar Ligi maçları gelecek 2018-2021 tarihleri arasında iki farklı saatte oynanacak. Karara göre Şampiyonlar Ligi haftasında o gün oynanacak olan 8 maçın 2'si TSİ 21.00, diğer 6'sı ise TSİ 23.00'da başlayacak.
UEFA Yönetim Kurulu, Şampiyonlar Ligi şampiyonuna verilen +12 puanlık bonusu kaldırdığını da duyururken, 4 büyük ülkenin ilk 4 takımının direkt olarak UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmasını da görüştüklerini ve ileri safhada tekrar tartışacaklarını açıkladı.
Bu kararın alınmasına gerekçe ise 'daha fazla maç izlenmesi için seyircilere fırsat tanımak' olarak gösterildi.
kaynak:sporhaberler
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