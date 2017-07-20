UEFA SÜPER KUPASI MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.
Manchester United ile Real Madrid arasında 8 Ağustos'ta, TSİ 21.45'te oynanacak olan 2017 UEFA Süper Kupa maçının hakemi belli oldu.
MAÇIN DÜDÜĞÜ GİANLUCA ROCCHİ
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'in Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te kozlarını paylaşacağı dev maçta, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi düdük çalacak.
Kaynak: haberinburada
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