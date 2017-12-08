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UEFA Uluslar Liginde torbalar belli oldu! İşte muhtemel rakiplerimiz

UEFA ULUSLAR LİGİNDE TORBALAR BELLİ OLDU! İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Liginde milli takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu.

Tarih : 08 Aralık 2017, 04:50
Puan Ver : Uefa Uluslar Liginde Torbalar Belli Oldu! İşte Muhtemel Rakiplerimiz(7/10)3

UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Liginde milli takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu.

B Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, 24 Ocak 2018'de İsviçre'nin Lozan kentinde çekilecek kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte 3. Torba'dan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye'nin mücadele edeceği B Ligi'nde 1. Torba'da Avusturya, Galler, Rusya ve Slovakya; 2. Torba'da ise İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek yer alıyor.

UEFA'nın belirlediği Uluslar Ligi torbaları şöyle:

A Ligi:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya2. Torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya3. Torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda

B Ligi:

1. Torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya2. Torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek3. Torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE

C Ligi:

1. Torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya2. Torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç3. Torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya4. Torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya

D Ligi

1. Torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan2. Torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg3. Torba: Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta4. Torba: Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık

UEFA Uluslar Ligi statüsü:

A Ligi

Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, 2019 Haziran'da şampiyon olmak için UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele edecek. Ev sahibi ülke, finalistler arasından 2018 Aralık'ta belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B Ligi

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C Ligi

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D Ligi

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi takvimi şöyle:

Grup kuraları: 24 Ocak 2018 SwissTech Convention Centre, Lozan

1. Hafta: 6-8 Eylül 20182. Hafta: 9-11 Eylül 20183. Hafta: 11-13 Ekim 20184. Hafta: 14-16 Ekim 20185. Hafta: 15-17 Kasım 20186. Hafta: 18-20 Kasım 2018Final kurası: Aralık 2018Finaller: 5-9 Haziran 2019UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2019UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020 - İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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