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UEFA, VODAFONE ARENA'YI AÇIKLADI!

UEFA, 2019 yılındaki finallere ev sahipliği için başvuran statları açıkladı. Vodafone Arena, 2019'da hem UEFA Avrupa Ligi finaline hem de Süper Kupa maçına aday oldu

Tarih : 03 Şubat 2017, 15:26
Puan Ver : Uefa, Vodafone Arena'yı Açıkladı!(6/10)6


UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası finallerine ev sahipliği için başvuran ülkeler duyuruldu.



Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa finallerinin Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya başvurdu.



UEFA İcra Komitesi, 6 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacak başvuruların sonuçlarını Eylül 2017'de açıklayacak. Başvurular 9 Aralık 2016'da başlamıştı.

 



 



kaynak:habertürk








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