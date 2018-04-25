UEFA, YUNAN EKİBİNİ AVRUPA'DAN 3 YIL MEN ETTİ
UEFA, finansal fair-play nedeniyle Yunan ekibi Panathinaikos'a 3 yıl Avrupa'dan men cezası verdi.
Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, UEFA'dan 3 yıl Avrupa'dan men cezası aldı.
YUNAN EKİBİ FİNANSAL FAİR-PLAY'E UYMADIĞI İÇİN MEN EDİLDİ
UEFA, finansal fair-play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Yunan kulübünü 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları için Avrupa'dan men etti.
UEFA, ayrıca Panathinaikos'a 200 bin Euro para cezası verdi.
Kaynak: haberinburada
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