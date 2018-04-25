Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, UEFA'dan 3 yıl Avrupa'dan men cezası aldı.

YUNAN EKİBİ FİNANSAL FAİR-PLAY'E UYMADIĞI İÇİN MEN EDİLDİ

UEFA, finansal fair-play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Yunan kulübünü 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları için Avrupa'dan men etti.

UEFA, ayrıca Panathinaikos'a 200 bin Euro para cezası verdi.

Kaynak: haberinburada