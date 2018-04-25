Uefa, Yunan Ekibini Avrupa'dan 3 Yıl Men Etti
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UEFA, Yunan ekibini Avrupa'dan 3 yıl men etti

UEFA, YUNAN EKİBİNİ AVRUPA'DAN 3 YIL MEN ETTİ

UEFA, finansal fair-play nedeniyle Yunan ekibi Panathinaikos'a 3 yıl Avrupa'dan men cezası verdi.

Tarih : 25 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Uefa, Yunan Ekibini Avrupa'dan 3 Yıl Men Etti(7/10)3

Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, UEFA'dan 3 yıl Avrupa'dan men cezası aldı.

YUNAN EKİBİ FİNANSAL FAİR-PLAY'E UYMADIĞI İÇİN MEN EDİLDİ

UEFA, finansal fair-play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Yunan kulübünü 2018/19, 2019/20 ve 2020/21 sezonları için Avrupa'dan men etti.

UEFA, ayrıca Panathinaikos'a 200 bin Euro para cezası verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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