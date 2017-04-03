Hakem Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Deybet Gök, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da görev alacak.



UEFA, FIFA kokartlı Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve Deybet Gök'ü, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur etabında görevlendirdi.







Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hakem Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Deybet Gök'ün, 5-10 Nisan tarihlerinde Antalya'da oynanacak 2017 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur 2. Grup maçlarında görev alacakları belirtildi.







kaynak:sabah