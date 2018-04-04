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UEFA'dan Ceza Bekleyen Galatasaray'da Prandelli Tehlikesi Kapıya Dayandı

UEFA'DAN CEZA BEKLEYEN GALATASARAY'DA PRANDELLİ TEHLİKESİ KAPIYA DAYANDI

UEFA'dan çıkacak kararı bekleyen Galatasaray'da, Prandelli'nin aslında tazminat davasını çekmediği ve sarı-kırmızılıların 7 milyon euroluk davayla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Tarih : 04 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Uefa'dan Ceza Bekleyen Galatasaray'da Prandelli Tehlikesi Kapıya Dayandı(6/10)2

Galatasaray, UEFA'dan çıkacak kararı beklerken bir taraftan da eski hocasından başı ağrıyacak gibi...

Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Prandelli ile bile davamız var" sözleriyle Özbek'in "Anlaştık" dediği İtalyan teknik direktörün CAS'taki davasını çekmediğini itiraf etti. Bu durumda G.Saray'ın en az 7 milyon euroluk dev bir ödeme ile karşı karşıya kalabileceği gelen bilgiler arasında.

300'DEN FAZLA DAVA VAR

Galatasaray'ın hukuksal süreci 300'ü geçmiş davasının daha bulunduğu bildirildi. UEFA'nın haricinde Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, SPK'ya karşı da davaları olan kulübün sadece TT Stadı'ndan bile aleyhine açılmış 10 davası olduğu öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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