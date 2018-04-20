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UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde

UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE MÜJDE

UEFA, Fenerbahçe Kulübüne Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : Uefa'dan Fenerbahçe'ye Müjde(5/10)1

UEFA'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi! UEFA, yazılı olarak yolladığı mesajda Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN BİR SÜREDİR MAAŞ SINIRLAMASI BULUNUYORDU

Bu sezon UEFA ile finansal fair-play anlaşması imzalayan Fenerbahçe'nin bir süredir maaş sınırlaması bulunuyordu. Sarı lacivertli kulüp, sattığı oyuncudan elde edeceği gelir ile yeni transfer yapabiliyordu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yetkililer, UEFA ile İsviçre'nin Nyon kentinde buluşmuş ve kulübün mali durumunu anlatmışlardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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