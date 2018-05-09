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UEFA'dan Galatasaray'ın durumunu görüşecek

UEFA'DAN GALATASARAY'IN DURUMUNU GÖRÜŞECEK

UEFA medya yetkilisi, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun Cuma günü toplantılar yapacağını ve Galatasaray'ın durumunun da toplantılarda ele alınacağını söyledi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Uefa'dan Galatasaray'ın Durumunu Görüşecek(6/10)2

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, Galatasaray'ın mali durumunu yarın ve cuma günü yapılacak toplantılarda ele alacağı ve kararını haziran ayında açıklayacağı bildirildi.

UEFA medya yetkilisinin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, yarın ve cuma günü toplantılar yapacak. Galatasaray'ın durumu da toplantılarda ele alınacak konular arasında yer alıyor." dedi.

GALATASARAY'IN KARARI HAZİRAN AYINDA AÇIKLANACAK

Ayrıca UEFA yetkilisi, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor." bilgisini verdi.

Öte yandan İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, Galatasaray'dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi." şeklinde konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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