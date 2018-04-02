FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elit Turu 5. grup maçlarında görev yapacak.

Meliz Özçiğdem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elit Turu 5. grup maçlarında görev yapacak.

ORGANİZASYON MACARİSTAN'DA YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4- 10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da oynanacak organizasyonda Özçiğdem ve Gök'ün görev yapacağı 5. grupta, Macaristan, Hollanda, İsveç ve Slovenya takımları mücadele edecek.

Kaynak: haberinburada