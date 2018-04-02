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UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev

UEFA'DAN MELİZ ÖZÇİĞDEM'E GÖREV

FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elit Turu 5. grup maçlarında görev yapacak.

Tarih : 02 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Uefa'dan Meliz Özçiğdem'e Görev(8/10)4

Meliz Özçiğdem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elit Turu 5. grup maçlarında görev yapacak.

ORGANİZASYON MACARİSTAN'DA YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4- 10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da oynanacak organizasyonda Özçiğdem ve Gök'ün görev yapacağı 5. grupta, Macaristan, Hollanda, İsveç ve Slovenya takımları mücadele edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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