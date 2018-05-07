UEFA, Kayserispor karşılaşmasıyla Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıkan Şenol Güneş'i tebrik etti.

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu. Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.

SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA 100. KEZ SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıktı.

UEFA KUTLAMA MESAJI YAYINLADI

UEFA, Şenol Güneş'in "dalya"sını unutmadı ve bir paylaşım yaptı. UEFA'nın Almanya hesabınadn yapılan paylaşımda Şenol Güneş'in 100. maçına çıkacağı vurgusu yapılırken "Saygı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: haberinburada