Beşiktaş Taraftarından Müge Anlı'ya Ağza Alınmayacak Sözler!
Beşiktaş, Kayserispor Engelini Rahat Geçti
Akhisarspor - Fenerbahçe Final Maçının Biletleri Satışa Çıktı
İyi Parti Süreci Noktaladı! İşte Akşener'in Topladığı İmza Sayısı
Portakal, Adayları Düelloya Davet Etti! Demirtaş İçin De Formül Buldu
Göztepe Avrupa Yolunda Yara Aldı: 0-0
Beşiktaş'ın Yıldızı Cezalı Duruma Duruma Düştü!
10 Yıldan Eski Kimliği Olanlar Oy Verebilecek Mi? Cevap Geldi!
Manisa'da Dünyanın En Güçlü Böceği Bulundu!
Türk Savunma Sanayii Göğüs Kabarttı
Uefa'dan Şenol Güneş'e Tebrik Mesajı
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Sp Lideri Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti
Şehir, Deniz, Gökyüzü Ve Sis... İşte Ordu'da Muhteşem 4'lünün Dansı
Şenol Güneş Net Konuştu: Git Demedikleri Sürece Gitmem
Aykut Kocaman, Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu
Muhammed Salah'tan Jürgen Klopp'u Çıldırtan Hareket
Gizemli Komşudan Şaşırtan Not: 'koca Göğüslerini Görmek Zorunda Mıyız'
Erdoğan, Muharrem İnce'nin Talebine Yeşil Işık Yaktı!
Salih Mirzabeyoğlu'nun Beyin Ölümü Gerçekleşti!
Ak Parti'li Vekil Canlı Yayında Trafik Teröründen Bahsederken Kaza Meydana Geldi

UEFA'dan Şenol Güneş'e tebrik mesajı

UEFA'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E TEBRİK MESAJI

UEFA, Kayserispor karşılaşmasıyla Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıkan Şenol Güneş'i tebrik etti.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Uefa'dan Şenol Güneş'e Tebrik Mesajı(10/10)6

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu. Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.

SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA 100. KEZ SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıktı.

UEFA KUTLAMA MESAJI YAYINLADI

UEFA, Şenol Güneş'in "dalya"sını unutmadı ve bir paylaşım yaptı. UEFA'nın Almanya hesabınadn yapılan paylaşımda Şenol Güneş'in 100. maçına çıkacağı vurgusu yapılırken "Saygı" ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uefa  Dan  Şenol  Güneş  E  Tebrik  Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER