

KPMG Football Benchmark Ekibi, kulüplerin en önemli kaynaklarından biri olan UEFA gelirlerini inceledi. KPMG Futbolun Elitleri 2017 raporunda yer alan araştırmada, UEFA'nın kulüplere dağıttığı performans ve pazarlama değerleri de yer aldı.







53 MİLYON EURO YAYIN VE PAZARLAMA GELİRİ SAĞLANDI







KPMG'nin araştırmasında 2014-15 ve 2015-16 sezonları incelendi. Buna göre Süper Lig'in Avrupa'daki temsilcileri iki sezonda UEFA'dan 91 milyon Euro gelir sağladı. Bu rakamın 53 milyon Euro'su pazarlama ve yayın gelirlerinden oluşurken 38 milyon Euro da performans primleri olarak ön plana çıktı. Avrupa'nın önde gelen 8 liginin yer aldığı araştırmada Türkiye 91 milyon Euro gelirle 7'inci sırada yer aldı. Süper Lig, 80 milyon Euro gelirli Hollanda Ligi'ni geride bıraktı.











kaynak:sabah