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UEFA'dan Vodafone Park'a Süper Kupa ziyareti

UEFA'DAN VODAFONE PARK'A SÜPER KUPA ZİYARETİ

UEFA heyeti, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan 2019 UEFA Süper Kupa öncesi maçın oynanacağı Vodafone Park'a ilk resmi ziyaretini düzenledi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 20:30
Puan Ver : Uefa'dan Vodafone Park'a Süper Kupa Ziyareti(5/10)1

UEFA etkinlikler ve teknik departmanlarından profesyonellerin katıldığı ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Kulübü'nden ilgili birimlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul'daki havalimanlarının yetkilileri de yer aldı.

ULAŞIM SÜRECİNDE ALINACAK TEDBİRLEN KONUŞULDU

İncelemeler boyunca stadyum altyapısı ve teknik alanları değerlendirilirken, 2019 UEFA Süper Kupa için gelecek taraftarların Türkiye ve Vodafone Park'a ulaşımları sürecinde alınacak tedbirler de konuşuldu.

ZİYARETLERİ DEVAM ECECEK

2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek ve 14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa için UEFA temsilcilerinin ziyaretleri devam edecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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