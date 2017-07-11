UEFA'NIN SIRALAMASINDA EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI BEŞİKTAŞ OLDU
UEFA'nın kulüpler sıralamasında 34'üncü sırada yer alan Beşiktaş, en başarılı Türk takımı belli oldu. Galatasaray 45'inci, Fenerbahçe ise 60'ıncı basamakta.
UEFA Avrupa futbolunda söz sahibi olan kulüplerin başarı sıralamasını açıkladı.
UEFA'nın açıklamış olduğu listede ilk 3 sırada Real Madrid, A.Madrid ve Barcelona bulunuyor. Hemen onları ise Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Bayern Münih takip ederken İtalyan devi Juventus ise 5.sırada yer alıyor.
EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI BEŞİKTAŞ
Geride bırakılan iki sezonu şampiyonlukla noktalayan siyah beyazlılar Avrupa'da da almış olduğu başarılı sonuçlar neticesinde UEFA'nın sıralamasında kendisine 34.sırada yer buldu. Ezeli rakiplerini geride bıraktı. Listede Galatasaray 45., Fenerbahçe ise 60. sırada yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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