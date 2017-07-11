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UEFA'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu

UEFA'NIN SIRALAMASINDA EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI BEŞİKTAŞ OLDU

UEFA'nın kulüpler sıralamasında 34'üncü sırada yer alan Beşiktaş, en başarılı Türk takımı belli oldu. Galatasaray 45'inci, Fenerbahçe ise 60'ıncı basamakta.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu(9/10)5

UEFA Avrupa futbolunda söz sahibi olan kulüplerin başarı sıralamasını açıkladı.

UEFA'nın açıklamış olduğu listede ilk 3 sırada Real Madrid, A.Madrid ve Barcelona bulunuyor. Hemen onları ise Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Bayern Münih takip ederken İtalyan devi Juventus ise 5.sırada yer alıyor.

EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI BEŞİKTAŞ

Geride bırakılan iki sezonu şampiyonlukla noktalayan siyah beyazlılar Avrupa'da da almış olduğu başarılı sonuçlar neticesinde UEFA'nın sıralamasında kendisine 34.sırada yer buldu. Ezeli rakiplerini geride bıraktı. Listede Galatasaray 45., Fenerbahçe ise 60. sırada yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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