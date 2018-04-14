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Uğruna dillere düştüğü 31 yaş küçük aşkı, Levent'i 2 ayda sildi

UĞRUNA DİLLERE DÜŞTÜĞÜ 31 YAŞ KÜÇÜK AŞKI, LEVENT'İ 2 AYDA SİLDİ

Levent Yüksel'le olaylı birlikteliği kısa süren Lidya Özdemiroğlu'nun ayrılık acısı iki ay sürdü. Özdemiroğlu, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : Uğruna Dillere Düştüğü 31 Yaş Küçük Aşkı, Levent'i 2 Ayda Sildi(9/10)5

Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile Levent Yüksel'in ilişkisi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

AŞK ACISI KISA SÜRDÜ

Gazete Hebertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ikili, haklarında yapılan olumsuz yorumlar sonrası ocak ayında yollarını ayırmıştı. O günden bu yana ortalarda görünmeyen Özdemiroğlu, önceki akşam Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

FLAŞLARIN PATLAYINCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Basın mensuplarının gittiğini düşünerek 30 dakika sonra kapıya yönelen Özdemiroğlu'nun sevgilisi, flaşlar patlayınca çıkmaktan vazgeçti. Bir mekânda erkek arkadaşıyla sohbet eden ve genç adamın yüzünü okşayan Özdemiroğlu, bu sırada flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

Garsonları çağırıp perdeleri kapattıran Özdemiroğlu, üç saatlik bekleyişin ardından kafeden tek başına çıktı. Hızlı adımlarla uzaklaşırken soruları ise "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" diyerek geçiştirdi.

İşte o geceden kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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