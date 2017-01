Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde bombalı bir suikast sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, CHP Milas İlçe Örgütü tarafından Milas'ta Mumcu adına dikilen ağacın önüne karanfiller bırakılarak anıldı.







Milas'ta havanın yağışlı olması nedeniyle parti binasında yapılan anma etkinliğine CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, CHP eski Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz ve partililer katıldı.







24 yıl önce katledilen Gazeteci - Yazar Uğur Mumcu'nun bugün ölüm yıldönümü olduğunu belirten CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan; "Elbette içinde bulunduğumuz her gün, her hafta büyük bir önem taşıyor. Bugün 24 Ocak ve 24 yıl önce bugün; aydın, yurtsever, vatansever, ülkesini ve milletinin geleceğini düşünmekten bir an bile vazgeçmeyen Uğur Mumcu, katledildi. Ankara'da evinin önünde bombalı bir suikastle katledilen Uğur Mumcu'nun ölümünün, 24'ncü yılı" dedi.







Yapılan açıklamanın ardından parti binasında bulunan heyet hep birlikte yürüyerek Atapark'ta bulunan Uğur Mumcu Ağacı'nın bulunduğu noktaya gelindi ve ağacın bulunduğu yere karanfiller bırakıldı.







kaynak:haberler