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Uğur Pektaş, Eski Eşi Gamze Özçelik İle Fotoğraf Paylaşarak Barıştıklarını Duyurdu
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Uğur Pektaş, Eski Eşi Gamze Özçelik ile Fotoğraf Paylaşarak Barıştıklarını Duyurdu

UĞUR PEKTAŞ, ESKİ EŞİ GAMZE ÖZÇELİK İLE FOTOĞRAF PAYLAŞARAK BARIŞTIKLARINI DUYURDU

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, 5 yıl önce eşi Uğur Pektaş'tan ayrılmış son dönemde çiftin yeniden barıştığı iddia edilmişti. Pektaş eski eşiyle fotoğraf paylaşarak iddiaları doğruladı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Uğur Pektaş, Eski Eşi Gamze Özçelik İle Fotoğraf Paylaşarak Barıştıklarını Duyurdu(8/10)4

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde aşkları başlayan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çifti 2008 yılında evlenmiş, 2012 de ayrılmıştı. Çift 5 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

AŞKIN BELGESİNİ UĞUR PEKTAŞ PAYLAŞTI

Çiftin yeniden bir araya geldiği dedikoduları çıksa da ikili herhagi bir açıklama yapmamıştı. Beklenen cevap Uğur Pektaş'tan geldi. Pektaş eski eşinin de bulunduğu kareyi Instagram hesabından paylaştı.

İşte Uğur Pektaş'ın o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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