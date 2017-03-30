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ukrayna eurovision'dan uzaklaştırılabilir

UKRAYNA EUROVİSİON'DAN UZAKLAŞTIRILABİLİR

Avrupa Yayın Birliğin (EBU) Başkanı İngrid Deltenre, Ukrayna'ya Eurovision'dan uzaklaştırma yaptırımlarının uygulanabileceğini açıkladı.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:17
Puan Ver : Ukrayna Eurovision'dan Uzaklaştırılabilir(10/10)7


İngrid Deltenre, "Eurovision'un siyasi oyunlar için kullanılmasının derin üzüntüsü içindeyim. Müzikal yarışmanın amacı milyonlarca kişiyi eğlendirmesi, insanları birleştirmesidir. Kesinlikle birbirlerine karşı karşıya getirmek değildir" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ukrayna  Eurovision  Dan  Uzaklaştırılabilir    haber

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