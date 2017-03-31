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ukrayna istihbarat yetkilisi patlama öldü!

UKRAYNA İSTİHBARAT YETKİLİSİ PATLAMA ÖLDÜ!

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensubu kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Tarih : 31 Mart 2017, 15:04
Puan Ver : Ukrayna İstihbarat Yetkilisi Patlama Öldü!(7/10)5


Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol şehrinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu Ukrayna istihbaratından bir kişinin öldüğü bildirildi.



Donetsk Polis Merkezi Basın Merkezinden yapılan açıklamada sabah saatlerinde Mariupol şehir merkezinde bir otomobilde patlama olduğu belirtildi.



Otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.



Donetsk Bölge Savcılığı, ölen kişinin Ukrayna Güvenlik Servisine (SBU) mensubu olduğunu kaydetti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ukrayna  İstihbarat  Yetkilisi  Patlama  Öldü    haber

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