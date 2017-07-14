Ukrayna'da 2 DEAŞ'lı Yakalandı!

UKRAYNA'DA 2 DEAŞ'LI YAKALANDI! "YERE YAT" EMRİNE UYMAYAN VURULDU
Ukrayna'nın Harkov kentinde DEAŞ terör örgütü üyesi iki kişinin gözaltına alındı. "Yere yat" emrine uymayan bir terörist ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Ukrayna istihbarat servisi SBU'ya bağlı birlikler, Harkov kentindeki Karavan adlı alışveriş merkezinin otoparkında iki DEAŞ üyesini gözaltına aldı.
"YERE YAT EMRİNE" UYMADI
NewsRoom.hk.ua sitesi, güvenlik güçlerinin "Yere yat" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan zanlılardan birinin ayağından vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
GÜVENLİK SERVİSİ YAKALANDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin, Rusya'dan DEAŞ militanlarını Avrupa ülkelerine gönderen kişileri yakaladığı açıklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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