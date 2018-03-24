Beşiktaş'tan Dinamo Kiev'e kiralanan Boyko için, Ukrayna temsilcisinin eski oyuncusu Artem Milevsky, "Kalede bir sıçan varsa hiçbir şeyi başaramazsınız." dedi.

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve kulübeden de uzak kalan Denys Boyko, ara transfer döneminde ülkesinin takımlarından Dinamo Kiev'e transfer olmuştu.

Ukraynalı file bekçisi yeni takımında yediği hatalı gollerle hedef adam haline geldi ve takımın eski oyuncularından Artem Milevsky, Instagram hesabından isyan etti.

"KALEDE BİR SIÇAN OLDUĞUNDA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMAZSINIZ"

Dinamo Kiev'in eski golcüsü Artem Milevsky, Boyko'nun yediği hatalı goller üzerine, "Kalede bir sıçan varsa hiçbir şeyi başaramazsınız. İyi şanslar Surkis" ifadelerini kullandı.

Boyko'nun yanıtı da gecikmezken, "Bunu tartışmanın anlamı yok. Herkesin fikirlerinde özgür. Bir şey söyleyip ona prim vermek istemiyorum." şeklinde oldu.

Kaynak: haberinburada