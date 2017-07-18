UKRAYNA'DA YENİ DEVLET İLAN EDİLDİ: 'KÜÇÜK RUSYA'
Ukrayna'da Donetsk Halk Cumhuriyeti, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından yeni bir devlet kurulmasını teklif etti.
Ukrayna'da 3 yıl önce başlayan çatışmalar sonrasında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından yeni bir devlet kurulmasını teklif etti. Ukrayna'nın takipçisi olacağı belirtilen devletin isminin Malorossiya (Küçük Rusya) olacağı ifade edildi.
"UKRAYNA ÇÖKMÜŞ BİR DEVLET"
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Alexander Zakharchenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın çökmüş bir devlet olduğunu belirterek, uluslararası toplumu 'Malorossiya'yı desteklemeye çağırdı.
YENİ DEVLETİN STATÜSÜ REFERANDUMA SUNULACAK
Başkenti Donetsk olarak belirlenen federe devlet Malorossiya'nın yeni statüsünü belirleyen anayasanın referanduma sunulması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yaşadığımız Sel Felaketinin Daha Büyüğü 8 Yıl Önce Olmuştu
- Otobanda Ortalama Hız Radarına Yakalanan Uyanık Sürücüler, Çareyi Beklemekte Buldu
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Affetti, Hapisten Kurtuldu
- Metrodan Yükselen Kıvılcım Ve Dumanlar, Vatandaşlara Korku Dolu Anlar Yaşattı
- İncirlik Hava Üssü'ne 'tank Katili' Takviyesi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Taraftar Üzgün! Yeni Stat Yeni Sezona Yetişmiyor
- Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın Da İstediği Barazite'yi Transfer Etti
- Galatasaray, 2. Lig'de Oynayan Olivera İle Anlaştı
- Nuri Şahin, Basın Toplantısında Kadın Muhabirin Sorusuna Dondu Kaldı
- İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
DÜNYA HABERLERİ
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Tutuklandı
- Pensilvanya'da Fetö Elebaşına İhanetini Haykırdılar
- 15 Temmuz Afişlerini Yasaklayan Abd'de Türkler Şehitler İçin Sokağa Döküldü
- Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
- İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar