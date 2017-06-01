

Türkiye ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla karşılıklı ziyaret yapmasına imkan tanıyan anlaşmanın imzalanmasının ardından Ukraynalı kafileyi taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na geldi.







Türk Hava Yollarına (THY) ait Kherson-İstanbul tarifeli uçağın saat 11.00'de havalimanına ulaşmasının ardından yolcular pasaport işlemlerini yaptı.







Yolculardan 36 yaşındaki iş adamı Oleksiy Volkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmanın turist sayısını artıracağını söyledi.







Volkov, uygulamayla kontrol noktalarından daha çabuk geçiş yapacaklarını ifade ederek, zaman geçtikçe yolcu sayısının artacağını belirtti.







Yolculardan 22 yaşındaki Yana Kalinina da uygulamanın çok güzel olduğunu, Ukraynalıların yurt dışına ve özellikle Türkiye'ye çok seyahat ettiğini anlattı.







Kalinina, bugün başlayan uygulama sayesinde daha kolay Türkiye'ye gelebileceklerini dile getirerek, "Bu uygulama sayesinde Ukrayna'da insan kalmayacak. Çünkü insanların çoğu yurt dışında çalışıyor. Bu uygulama çok kolaylık sağlayacak." diye konuştu.







Ukraynalıların İstanbul'un yanı sıra Antalya, İzmir ve Aydın gibi tatil kentlerini de çok beğendiğine dikkati çeken Kalinina, uygulamadan dolayı iki ülkenin yetkililerine teşekkür etti.







kaynak:sabah