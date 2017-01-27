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ukraynalı fotomodele minibüste tecavüze 25 yıl!

UKRAYNALI FOTOMODELE MİNİBÜSTE TECAVÜZE 25 YIL!

16 yaşındaki Ukraynalı model Diana R.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla 36 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açılan minibüs şoförü E.K.'nın yargılandığı dava karara bağlandı

Tarih : 27 Ocak 2017, 13:44
Puan Ver : Ukraynalı Fotomodele Minibüste Tecavüze 25 Yıl!(10/10)11


Ukraynalı fotomodel Diana R.'ye minibüste tecavüz ettiği iddia edilen minibüs şoförü E.K. "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Tatil için İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Ukraynalı model Diana R.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 19 yıldan 36 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açılan minibüs şoförü E.K.'nın yargılandığı dava karara bağlandı.



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklayarak, sanık K.'nın sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, E.K.'yı "cinsel istismar" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.



DIANA R. NE DEMİŞTİ?

Tatil için geldiği İstanbul'da tanıdıklarının yanında kalan Diana R. önceki duruşmalarda alınan ifadesinde, "Minibüste bir tek ben vardım. Sanık şoför koltuğundan kalkıp arka koltuğa yanıma geldi. Elinde bıçak vardı. Beni tehdit etti. Kimseye anlatmazsam öldürmeyeceğini söyledi. Korkudan sesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım. Olay tarihinde 16 yaşındaydım. Beni oturduğum yere bıraktığında bana kusura bakma, hoşça kal dedi" diye konuşmuştu.



SANIK: EL SALLAYARAK YANIMDAN AYRILDI

Önceki duruşmalarda savunma yapan sanık E.K. ise, "Yanıma geldi. Birlikte sigara içtik. Yolda bana iltifat içeren sözler söyledi. Aracı kenara çekip sohbet ettik. Sonra rızasıyla ilişkiye girdik. Sonra müştekiyi oturduğu yere bıraktım. El sallayarak yanımdan ayrıldı" demişti.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ukraynalı  Fotomodele  Minibüste  Tecavüze  25  Yıl    haber

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