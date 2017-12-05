Ukraynalı Model Katia K., 23 Temmuz 2014 günü bir otelin asansöründe tacize uğradığını söyledi. Durumu savcılığa bildirdi. Açılan dava sonucu yatırım fonu şirketinin Alman yöneticisi Florian H.'nin 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.

ÖNCE CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETTİ, SONRA ASANSÖRDE TACİZ ETTİ

Konuyla ilgili ifade veren Katia K., "Benim çalıştığım şirket ile sanığın çalıştığı yatırım şirketi arasında iş ilişkisi var. Bu nedenle sanıkla zaman zaman görüşüyorduk. Bana cinsel ilişki teklifinde bulundu. Olay günü yine beraberdik. Otelden ayrılmak için asansör bindiğimde beni asansörün içine itti. Elbisemin yırtıldığını fark ettim. Şikayetçiyim" dedi.

SANIK BERAAT ALDI

Takvim gazetesinin haberine göre, sanık Florian H., suçlamaları reddetti. Mahkeme, 3 yıllık yargılamanın ardından sanığa beraat kararı verdi. Gerekçeli kararda Katia'nın ifadesinin çelişkili olduğu belirtildi. "Müşteki bir cinsel saldırıya maruz kalmasına rağmen yaklaşık 1,5 ay sonra şikayetçi olmuştur. Bu durum kuşku oluşturan bir diğer noktadır" denildi.

AİLE BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Model Katia K., ise karara itiraz etti. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da devreye girdi. Dosyayı inceleyen bakanlığa bağlı avukat, mahkemenin kararına itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu.

Katia K., bakanlığın desteğinden dolayı memnun olduğunu ve Türk adaletine güvendiğini söyledi. Katia K.'yı taciz ettiği öne sürülen ve 7 yıla kadar hapsi istenen yönetici Florian H., son duruşmada beraat etti.

Kaynak: haberinburada