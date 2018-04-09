UKRAYNA'NIN EFSANE KALECİSİ SHOVKOVSKİY'YE ESKİ KAYNANASINDAN SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDU
Kariyerinde 92 kez Ukrayna Milli Takımı formasını giyen efsane futbolcu Oleksandr Shovkovskiy, eski kaynanası tarafından saldırıya silahlı saldırıya uğradı.
Ukrayna futbolunun unutulmaz isimlerinden eski milli kaleci Oleksandr Shovkovskiy, ilginç bir olay ile gündeme geldi. Shovkovskiy, kişisel Facebook sayfasından bir video paylaşırken 2015'te ayrıldığı eşi Olga Alenova'nın annesi Lyubov Pavlovna tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Videoda Shovkovskiy, bir evin kapısını çalıyor ve kendisine balkondan cevap veren kadın Shovkovskiy ve olayı kaydeden şahsa önce taş atıyor.
İLK ÖNCE TAŞ ATTI SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİ
Videoda daha sonra balkona çıktığı odaya geri dönen kadın bu kez bir çeşit silahla yeniden ortaya çıkıyor ve Shovkovskiy'ye bağırdıktan sonra silahla üç el ateş ediyor. Ağır adımlarla evin bahçesini terk eden Shovkovskiy, yaptığı açıklamada kızını almak için eve gittiğini ve böyle bir saldırıya uğradığını ifade etti. Oleksandr Shovkovskiy 92 kez Ukrayna Milli Takımı formasını ve 426 kez de Dinamo Kiev'in formasını terletmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sevgilisinin Yatağında Gördüğü Adamı Bıçaklayan Genç, Ambulansı Aratmamış
- Malatya'da Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
- Annenin Çocukların Elinden Alıp Yere Attığı Av Tüfeği Ateş Aldı, 2 Çocuk Yaralandı
- Oğlunun Yanında Öldürülmüştü! Gürcü Baba, Mafya Babasıymış!
- Tem Otoyolu İzmit Mevkiinde Zincirleme Kaza! Ankara Yönü Trafiğe Kapandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'dan Garip Uyarı: Türkiye'ye Giderken Telefon Ve Bilgisayarlarınızın İçini Boşaltın
- İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
- Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
- Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
Bu Haberle İlgili Yorumlar