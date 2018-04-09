Ukrayna futbolunun unutulmaz isimlerinden eski milli kaleci Oleksandr Shovkovskiy, ilginç bir olay ile gündeme geldi. Shovkovskiy, kişisel Facebook sayfasından bir video paylaşırken 2015'te ayrıldığı eşi Olga Alenova'nın annesi Lyubov Pavlovna tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Videoda Shovkovskiy, bir evin kapısını çalıyor ve kendisine balkondan cevap veren kadın Shovkovskiy ve olayı kaydeden şahsa önce taş atıyor.

İLK ÖNCE TAŞ ATTI SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Videoda daha sonra balkona çıktığı odaya geri dönen kadın bu kez bir çeşit silahla yeniden ortaya çıkıyor ve Shovkovskiy'ye bağırdıktan sonra silahla üç el ateş ediyor. Ağır adımlarla evin bahçesini terk eden Shovkovskiy, yaptığı açıklamada kızını almak için eve gittiğini ve böyle bir saldırıya uğradığını ifade etti. Oleksandr Shovkovskiy 92 kez Ukrayna Milli Takımı formasını ve 426 kez de Dinamo Kiev'in formasını terletmişti.

Kaynak: haberinburada