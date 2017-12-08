Savunma sanayisinde yeni teknolojilere yatırım yapan Ukrayna, roket gövde parçalarının üretimi için Türkiye'de geliştirilen makinayı kullanacak. Metal şekillendirme sektöründeki Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi çözümler sunan Repkon Makina, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleriyle yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

FARK YARATAN TEKNOLOJİ

Repkon özellikle rotasyonel simetrik parçaların üretiminde dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu kritik "flowforming" teknolojisi ile metal şekillendirme endüstrisinde öne çıkıyor.

Bu teknolojiyle soğuk şekillendirmede nihai parça toleranslarında ve malzeme mukavemet değerlerinde ciddi artışlar sağlanıyor. Ayrıca birçok farklı ve özel malzemenin de bu yöntemle şekillendirilmesi mümkün hale geliyor.

Maliyet etkin bir yöntem olan "flowforming" tekniği talaş kaldırma işlemlerinde oluşan (hurda) malzeme kayıplarının önüne geçerek ciddi oranda malzeme tasarrufu sağlıyor, üretim sürelerini de son derece kısaltıyor.

DÜNYA ÇAPINDA PATENTLE KORUNUYOR

Repkon'un geliştirdiği "flowforming" makinalarıyla türbin ve motor parçaları, uydu fırlatma roket gövdeleri, yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı nozullar, konik başlıklar ve tahrik şaftları, hareket sistemleri, harp başlıkları ve metal malzemeden mamul roket-füze gövdeleri, torpido gövdeleri, tanksavar roketlerinde kullanılan hassas bakır koniler gibi parçaları üretebiliyor.

Flowforming yöntemi yarım yüzyılı yılı aşkın bir süredir kullanılıyor ancak bu metotla parça üzerinde iç kontur yapma olanağı bulunmuyordu. Repkon, geliştirip dünya çapında patentlerle koruduğu "free flowforming" yöntemiyle bu kısıtları kaldırmayı başardı.

Böylece teknolojik olarak kısıtları olan ve daha önce üretilemeyen birçok parça bir Türk firması tarafından geliştirilen yöntemle üretilebilir hale getirildi.

Kaynak: haberinburada